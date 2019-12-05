القانونية النيابية:عبد المهدي “مذنب” وسيحاكم أمام القضاء

القانونية النيابية:عبد المهدي “مذنب” وسيحاكم أمام القضاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الخميس، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مقصر في واجبه، لافتا الى ان القضاء سيقول كلمته بشأن قتل المتظاهرين ومسؤولية عبد المهدي عن هذه الاعمال.وقال العقابي في تصريح  صحفي، ان “الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها بشكل طبيعي حيث ان ادانة عبد المهدي وإصدار مذكرة قبض ومنع سفر بحقه من مسؤولية القضاء وهو من سيقدر ذلك”.وأضاف ان “ عادل عبد المهدي يعد المسؤول المباشر عن القوات المسلحة، لكن بالنسبة للفعل الجرمي فأنه يخضع للقضاء، حيث ان البت بمنع سفر عبد المهدي يحتاج الى دعوات ودفوعات من اجل اتخاذ الحكم”.وأوضح العقابي، ان “التقصير واضح من قبل عادل عبد المهدي، والخطأ الجسيم من قبله معلوم للجميع، لكن الفعل الجنائي متروك للقضاء وهو من سيقرر وسيحكم على كل مسؤول موجود يثبت تورطه في ملف قتل المتظاهرين”.

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