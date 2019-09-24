القانونية النيابية:عقبات كثيرة أمام إقرار قانون المحكمة الاتحادية

القانونية النيابية:عقبات كثيرة أمام إقرار قانون المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي، الثلاثاء ، وجود الكثير من العقبات والمشاكل في تشريع قانون المحكمة الاتحادية، مبينا ان اللجنة ستجتمع مع رؤساء الكتل لبحث تمرير القانون.وقال المحمدي في تصريح  صحفي ان”قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة وتشريعه داخل مجلس النواب بحاجة إلى وقت وهو يواجه مشاكل كبيرة ومختلفة على بعض بنوده “.واضاف ان ” هناك نية صادقة لدى الكتل السياسية في مجلس النواب لتشريع القانون ونحن في اللجنة ندرس فقرات وبنود مشروع القانون بشكل تفصيلي”.ولفت المحمدي إلى أن” لجنته تعمل جاهدة على إزالة العقبات والاختلافات بشأن المواد المختلف عليها مع رؤساء الكتل ورئاسة المجلس “. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *