القانونية النيابية:عقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد توزيع”تمن وقيمة”نهاية عاشوراء!

القانونية النيابية:عقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد توزيع”تمن وقيمة”نهاية عاشوراء!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف  الحمامي،الاثنين، انه لا توجد أي بوادر لعقد جلسة خلال هذه الايام وقبل عطلة العاشر من محرم.وذكر الحمامي في حديث صحفي، ان ” عقد أول جلسات الفصل التشريعي الجديد  ستكون  بعد العاشر من شهر محرم الحرام “.واكمل” اما بخصوص القوانين التي ستكون لها الاولوية اشار الحمامي الى ان “رئاسة المجلس تتخدد أهمية وأولوية القوانين وترتب جدول  إدراجها ضمن الجلسات “. وتابع” وعن انتخاب رئيس مجلس النواب ” فان طوال الفترة الاخيرة الحوار متواصل الا أنه لم يتم التوصل الى نتيجة واضحة المعالم لان الكتل الشيعية اعطت الكتل السنية الفرصة للخروج بمرشح واحد حتى لايتكرر ما حصل في الجلسة السابقة”.

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