القانونية النيابية:عودة مجالس المحافظات بيد المحكمة الاتحادية

القانونية النيابية:عودة مجالس المحافظات بيد المحكمة الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، الاثنين (15 حزيران 2020)، بشأن صدور قرار رسمي من المحكمة الاتحادية حول عودة مجالس المحافظات.وقال همزة، في حديث صحفي، إنه “حتى الساعة، لم يرد لنا اي شيء رسمي بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عودة عمل مجالس المحافظات”.وأضاف، أنه “من الممكن عودة عمل مجالس المحافظات، حتى وان تم تصويت البرلمان العراقي، على حلها، اذا كانت المحكمة الاتحادية طعنت بهذا القرار، خصوصاً ان قرار الاتحادية هو بات وملزم، وللمحكمة الاتحادية الحق في نقض كل ما يصدر من البرلمان العراقي، اذا كان مخالف للدستور والقانون”.وأوضح همزة ان “اي حكم يصدر من المحكمة الاتحادية بشأن عمل مجالس المحافظات، هو بات وملزم ويجب الالتزام به، ولا يحق لأي احد الطعن به، فقرار عودة عمل مجالس المحافظات، حصراً حالياً بيد المحكمة الاتحادية”.وكان عدد من أعضاء مجالس المحافظات، قد قدموا يوم أمس طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرار مجلس النواب العراقي، بشأن حل المجالس.

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