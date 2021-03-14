القانونية النيابية:فقرتي التصويت وعدد القضاة من نقاط الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية

القانونية النيابية:فقرتي التصويت وعدد القضاة من نقاط الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسن العقابي، اليوم الأحد، إن نقاط الخلاف بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية تتمحور حول التصويت داخل المحكمة وعدد القضاة.وذكر العقابي في تصريح صحفي، أن “نقاط الخلاف بشأن المحكمة الاتحادية تتمحور حول قضيتين اساسيتين؛ الأولى التصويت داخل المحكمة، أما النقطة الاخرى الخلافية فهي العدد؛ هل يكون 9 أو 11 بين قضاة المحكمة وليس فقهاء الشريعة”.وأضاف أن “أغلب القوى السياسية متفقة على أن يكون فقهاء الشريعة أصحاب رأي في المادة 2 من الدستور بالمواد الإسلامية”، كاشفا عن “وجود اتفاق للتصويت على فقهاء الشريعة داخل البرلمان كما هو حال المناصب العليا داخل الدولة”.ونوه العقابي بأن “الاجتماع المقبل بين رؤساء الكتل ورئاسة المجلس واللجنة القانونية سوف يحسم الموضوع”.وأعلنت رئاسة البرلمان، امس السبت، موعد استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ، أن “جدول اعمال جلسة يوم الاثنين الموافق 15 اذار 2021، سيتضمن استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية”.

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