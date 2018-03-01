القانونية النيابية:قانون الأحزاب سيطبق خلال الانتخابات المقبلة

القانونية النيابية:قانون الأحزاب سيطبق خلال الانتخابات المقبلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية،الخميس، عن المباشرة بتطبيق قانون الأحزاب خلال الانتخابات المقبلة والمراحل التي تليها وتطبيق فصل العقوبات حول المخالفات وتسجيل الأحزاب وغيرها.وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث صحفي له اليوم: إن “قانون الأحزاب بعد إقراره خلال الدورة الحالية  يسعى البرلمان والمفوضية على تطبيقه في الانتخابات المقبلة بشكل عام”.وأضاف أن “أولى خطواته بدأت بتسجيل الأحزاب لدى المفوضية”، مشيرا الى ان “الفترة المقبلة ستشهد تطبيق فقرات فصل كامل للعقوبات المتضمنة فيه حول آليات التسجيل ومالية الأحزاب وأجنحتها السياسية وارتباطاتها وغيرها”.وأوضح ان “القانون تضمن فقرات خاصة بعقوبة الموظف الذي يخون مركزه الوظيفي لصالح الحزب الذي ينتمي اليه بشتى الطرق”.وكان مجلس النواب صوت، في اب 2015، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون الأحزاب السياسية.

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