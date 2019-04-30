القانونية النيابية:قانون انتخابات المجالس المحلية في دور “الشرنقة”

القانونية النيابية:قانون انتخابات المجالس المحلية في دور “الشرنقة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس السن للجنة القانونية النيابية فائق الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن امهال اللجنة لمفوضية الانتخابات 10 ايام لوضع اللمسات الأخيرة على قانون مجالس المحافظات.وقال الشيخ بحضور اعضاء مفوضية الانتخابات مؤتمر صحفي مشترك ، إن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعا اليوم مع اعضاء مفوضية الانتخابات واستمر لـ3 ساعات وقد تم انجاز تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات واخذنا بنظر الاعتبار ملاحظات مجلس المفوضين الفنية المهمة المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية وتم اعتمادها ضمن مسودة مشروع القانون”.واضاف انه “تمت القراءة الاولى لمشروع القانون ونحن الان بصدد اجراء القراءة الثانية واعداد تقرير ثم التصويت وننتظر مفوضية الانتخابات خلال الايام العشرة المقبلة لتقدم المفوضية الملاحظات النهائية حول المقترحات التي تمت مناقشتها”.من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين، بمفوضية الانتخابات معن الهيتاوي انه “تم مناقشة باجتماع اليوم تفصيلا جميع الامور المتعلقة بالقانون من الناحية الفنية والتي تخص عمل المفوضية وبيان وجهة نظرنا من الناحية الفنية ايضا وضرورة استكمال جميع التعديلات بوقت مبكر كي يتم اجراء الانتخابات بالموعد المقترح الذي سيقره مجلس الوزراء”.واضاف انه “تم التشاور مع اللجنة القانونية حول مجموعة اراء وملاحظات ستعمل المفوضية على الاجابة عليها خلال الايام العشرة المقبلة وترسله بكتاب رسمي الى مجلس النواب لتضمينها بالقراءة الثانية لمشروع القانون”.

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