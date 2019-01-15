القانونية النيابية:قانون جرائم المعلوماتية لم يمر علينا!

القانونية النيابية:قانون جرائم المعلوماتية لم يمر علينا!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، صائب خدر، الثلاثاء، ان قانون جرائم المعلوماتية لم يمر على لجتنا وسندرسه باستفاضة ونرفض تقييد الحريات فيه والفقرات التي تتعارض مع الدستور.وقال خدر في بيان له اليوم: ان “قانون جرائم المعلوماتية معلق من الدورة البرلمانية السابقة وخلال هذه الدورة وعندما عرض للقراءة الاولى، لم نطلع عليه في اللجنة القانونية ولكن خلال هذه الايام سيحال لنا وسندرسه باستفاضة”.واضاف، “اننا في اللجنة القانونية نرفض تقييد الحريات وكذلك نرفض الفقرات التي تتعارض مع الدستور في حال وجدت بالقانون وهذه التفاصيل كلها ستكون محور مباحثاتنا على القانون”.

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