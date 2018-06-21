القانونية النيابية:قرار المحكمة الاتحادية انتصارا للشعب

القانونية النيابية:قرار المحكمة الاتحادية انتصارا للشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحبت اللجنة القانونية النيابية , الخميس , بقرار المحكمة الاتحادية بشان رد الطعن المقدم من قبل رئاسة الجمهورية على تعديل قانون الانتخابات, معتبرة ان القرار هو انتصار للقانون وإرادة الشعب.وقال عضو اللجنة حسن توران في تصريح  صحفي له اليوم، إن “قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن هو انتصارا لإرادة القانون والشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب”. وأضاف توران أن “إعادة الفرز اليدوي سيعيد الحقوق للناخبين سيما في كركوك والمناطق الشمالية بعد عمليات التزوير المنظمة التي قامت بها أحزاب معينة”، داعيا إلى “محاسبة المزورين وكشفهم عقب انتهاء العد والفرز وإحالتهم الى القضاء لمنع حدوث إي عملية مشابهة في المستقبل”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، اليوم الخميس، رد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية الغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص. 

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