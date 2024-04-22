القانونية النيابية:لايوجد إتفاق سياسي بشأن قانون العفو العام

القانونية النيابية:لايوجد إتفاق سياسي بشأن قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، الأثنين، وجود خلافات كبيرة بين الكتل على قانون العفو العام، مؤكدا عدم وجود اي اتفاق سياسي حوله.وقال سالم في حديث صحفي، أن “قانون العفو العام لم يحظى بأي اتفاق سياسي داخل مجلس النواب لتمريره، فهو يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الإرهاب “.وأضاف “رغم أهمية القانون إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره، لوجود تخوف من قبل البعض على بعض فقراته المقترحة المتعلقة بالارهاب في مشروع القانون”.

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