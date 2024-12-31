القانونية النيابية:لا وجود إتفاق سياسي لتمرير القوانين الجدلية

القانونية النيابية:لا وجود إتفاق سياسي لتمرير القوانين الجدلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم إبراهيم، الثلاثاء، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية مع بدء الفصل التشريعي الجديد.وقال إبراهيم، في حديث صحفي، إنه “مع قرب انتهاء العطلة التشريعية وبدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، لكن لا اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية خلال الأيام المقبلة، والحوارات بشأن ذلك متوقفة منذ أيام بسبب العطلة وانشغال الجميع في التطورات الإقليمية والأمنية الداخلية”.وأضاف أن “حسم التصويت على القوانين الجدلية، يحتاج الى مزيد من الحوارات والتفاهمات، وهذا ما يؤكد صعوبة تمريرها مع بداية الفصل التشريعي، فالكتل تحتاج مزيد من الوقت لغرض الاتفاق والتوافق على النقاط الخلافية في تلك القوانين، التي صوت عليها فقراتها وترك التصويت الكلي عليها لحين حسم الجدل بشأنها”.

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