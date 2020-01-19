القانونية النيابية:مجلس النواب لم يصوت على منح حكومة عبد المهدي صلاحية إرسال موازنة 2020

القانونية النيابية:مجلس النواب لم يصوت على منح حكومة عبد المهدي صلاحية إرسال موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الأحد (19 كانون الثاني،2020)، عن حقيقة تصويت البرلمان بتفويض حكومة تصريف الأعمال إرسال موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب.وقال العقابي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب لم يصوت على منح الشرعية لحكومة تصريف الأعمال التي يترأسها عادل عبد المهدي، لارسال قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020″، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع يعد مخالف للدستور وانتهاك لفقراته”.وأضاف أن “الدستور العراقي حدد المهام والصلاحيات التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن منحها اختصاصات خارج إمكانياتها وصلاحياتها، إلا في بعض الحالات الاستثنائية والضرورية، مثل ما حصل في موضوع إخراج القوات الأجنبية من العراق”.وكان نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي قد طالب أمس السبت بإرسال قانون الموازنة لمجلس النواب وعدم المماطلة في ذلك واستغلالها كورقة ضغط لأغراض سياسية.

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