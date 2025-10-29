القانونية النيابية:مناصب المحافظين وفقا للمحاصصة الحزبية ولايحق لأي نائب المطالبة بإقالة محافظ

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز،الاربعاء، أن إقالة المحافظ لا تتم إلا وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المحددة، مشيراً إلى أن النائب لا يملك الحق في تقديم طلب مباشر لإقالة المحافظ.وقال عنوز في حديث صحفي، إنّ “بعض النواب يخطئون قانونياً حين يطالبون بإقالة المحافظين، إذ إن النائب يمكنه فقط تقديم طلب لإجراء تحقيق في قضية معينة، شريطة أن يرفق طلبه بأدلة ووقائع تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات”.وأضاف أن “المحافظ يعد شخصية منتخبة ومنصبه جاء وفقا للمحاصصة الحزبية، وإقالته تخضع لآليات قانونية دقيقة حددها المشرّع العراقي، ولا تتم إلا لأسباب واضحة مثل استغلال المنصب لأغراض شخصية، أو الحنث باليمين، أو التورط في قضايا فساد مالي أو إداري وغيرها من المخالفات الجسيمة”.ويشار إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب كانوا قد طالبوا في مناسبات سابقة بإقالة بعض المحافظين، من بينهم محافظ واسط عقب حادثة حريق المول التجاري في الكوت.

