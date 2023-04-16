القانونية النيابية:نعتزم تقليل نسبة العجز في موازنة 2023

القانونية النيابية:نعتزم تقليل نسبة العجز في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الأحد، عزم مجلس النواب على تقليل العجز في الموازنة للسنة المالية 2023 لصالح الطبقات الفقيرة. وقال عنوز في حديث  صحفي، أن “مجلس النواب واللجان المختصة يحرصون على معالجة العجز الحاصل في الموازنة من خلال تقليص العجز”. وأضاف أن “هناك ملاحظات عديدة على الموازنة أهمها عدم اثقالها بقضايا خارج إطار القضايا التي تحتويها الموازنة وهي حجم الإيرادات والنفقات وسد العجز”.مشيرا إلى أن ” الشارع ينظر إلى الموازنة بأهمية كبيرة للغاية كونها المسؤولة عن تسيير عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيطه “. وأوضح أن ” البرلمان سوف يجري بعض التعديلات من خلال المناقلة في المبالغ وضمان زيادة في بعض الأبواب وتخفيض أخرى بنحو لا يحمل الموازنة بنحو عام مبالغ إضافية. وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت عن تخصيص جلسة اليوم الاحد للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية “. 

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