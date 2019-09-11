القانونية النيابية:نقاط خلافية حول قانون المحكمة الاتحادية

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بالوثائق ..دعوى قضائية ضد الحلبوسي وإلغاء القوانين التي صدرت برئاسته
ميليشيا العصائب ترفض إقالة عبد المهدي
جعفر:التوازن الطائفي لايسمح للصالحي أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية
الكلابي:وزير المالية يعمل لصالح الإقليم فقط
مكتبه:المالكي مليادير منذ أن كان في إيران وأبنه أحمد في فلندا يدير أموال العائلة في أوروبا ولبنان وطهران وسوريا
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الكلابي:وزير المالية يعمل لصالح الإقليم فقط
نائب:جهات سياسية وشخصيات عراقية شيعية وسنّية “مرتشية” تعرقل تطوير الموانىء لصالح الكويت
المالية النيابية:72 تريليون دينار عجز موازنة 2020 بسبب الإصرار على الفساد والفشل ودمار العراق
المالية النيابية:حكومة كردستان لا تلتزم بأي اتفاق مع بغداد بوجود عبد المهدي
النزاهة النيابية:تدمير البنى التحتية النفطية من قبل وزير النفط
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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- متابعات خاصة
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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