القانونية النيابية:يوم الخميس المقبل التصويت على قانون الانتخابات المحلية

القانونية النيابية:يوم الخميس المقبل التصويت على قانون الانتخابات المحلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على تعديلات قانون مجالس المحافظات, مشيرا الى أن ثلاثة خلافات احيلت الى جلسة التصويت.وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح  صحفي، إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب انجزت تعديلات قانون مجالس المحافظات عدا ثلاث نقاط تم احالتها الى جلسة التصويت”.واضاف العقابي، أن “النقاط الثلاث تتعلق بآلية احتساب الاصوات واعلى 30% من الحاصلين على الاصوات واخضاع الـ 70% المتبقية اما على 1,9 او 1,7 بحسب قانون سانت ليغو” , مؤكدا ان “القانون لايستثني اي محافظة بما فيها محافظة كركوك”. 

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