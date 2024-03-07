القانونية النيابية: إقرار موازنة 2024 بعد نهاية شهر نيسان المقبل

القانونية النيابية: إقرار موازنة 2024 بعد نهاية شهر نيسان المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الخفاجي، الخميس، تأخر الموازنة الاتحادية حتى شهر نيسان المقبل، كاشفا عن عدم وصول جداول الموازنة الى قبة البرلمان حتى اللحظة.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “جداول الموازنة المقرر ارسالها الى مجلس النواب لغرض إقرارها، لم تصل الى الآن من الحكومة”، مبينا ان “أغلب المصروفات معطلة حاليا ويجري صرف رواتب الموظفين فقط”. لافتا الى انها “تأخرت لأكثر من أربعة اشهر ولم ترسل لغاية اليوم”.وتابع انه “بالتالي لغاية الشهر الرابع قد لا توجد موازنة وجداول مصادق عليها”.

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