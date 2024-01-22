القانونية النيابية: انتخاب رئيسا جديداً للبرلمان سيطول

القانونية النيابية: انتخاب رئيسا جديداً للبرلمان سيطول
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد اعضاء في اللجنة القانونية النيابية ،الاثنين،على  ان مجلس النواب سيستانف جلساته الاعتيادية منتصف الاسبوع الحالي برئاسة النائب الاول مايعني ان حسم منصب الرئيس سيطول الى ما بعد قرار المحكمة الاتحادية فاما اعادة ترشيح اسماء جديدة بعد الغاء الجلسة الاولى او الاستمرار بجولة ثانية بالاسماء ذاتها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *