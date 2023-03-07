القانونية النيابية تؤكد على إلغاء انتخابات الخارج

القانونية النيابية تؤكد على إلغاء انتخابات الخارج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي، اليوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا مع لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12لسنة 2018، فيما أصدرت 5 قرارات وتوصية بشأن القانون.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أن “اللجنة ناقشت ضرورة المراقبة على العقود الفنية  التي تعقدها المفوضية مع الشركات لتوفير المستلزمات الفنية لإجراء الانتخابات، والتأكيد على ضرورة اعلان النتائج الاولية للانتخابات خلال 24 ساعة”.وقررت اللجنة وفقا للبيان، أن “تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها لا تتجاوز 3% من عدد الناخبين في سجل الناخبين على مستوى المحطة ، فضلا عن اعتماد المفوضية في تحديد اعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين”.كما اكدت على ضرورة الغاء انتخابات الخارج لعدم الجدوى وارتفاع الكلفة المالية لإجراءاها، فيما قررت تأجيل مناقشة بعض مواد القانون الفنية الى ما بعد استضافة المفوضية العليا للانتخابات والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مقترح القانون.من ناحية اخرى تسلمت اللجنة القانونية، مقترحات لجنة الاقاليم النيابية وممثلين عن المستقلين والكتل النيابية الناشئة ، بشأن عُمر  المرشح  والتحصيل الدراسي له بالإضافة شكل النظام الانتخابي  والقاسم الانتخابي ، فيما وعدت بدراستها للوصل الى صيغة نهائية للقانون تكون ملبية للطموح .

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