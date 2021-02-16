القانونية النيابية تتهم الكاظمي بترحيل المشاكل مع أربيل إلى الحكومة القادمة

القانونية النيابية تتهم الكاظمي بترحيل المشاكل مع أربيل إلى الحكومة القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تهمت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، الكاظمي بترحيل المشاكل مع الاقليم وتركها سائبة من دون حلول مما عقد مشهد المفاوضات في الموازنة.وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في حديث صحفي، ان “هناك العديد من المشاكل مع الاقليم كانت تؤجل ولم يتم بحثها من قبل حكومتي عبد المهدي ومن بعدها الكاظمي حفاظا على العلاقات الشخصية”.واضاف ان “حكومة الكاظمي تركت جميع الامور سائبة وفجرتها المفاوضات حول الموازنة”، مشيرا الى ان “المفاوضات وصلت الى طريق مسدود لتمسك كل طرف بآرائه”.واوضح ان “كردستان وخلال المفاوضات طالبت علنا بحصتها من دون تسديد واردات الاقليم وليس بشكل مبطن”.

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