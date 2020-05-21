القانونية النيابية تحذر الكاظمي من إتباع سياسة عبد المهدي مع كردستان

القانونية النيابية تحذر الكاظمي من إتباع سياسة عبد المهدي مع كردستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، الخميس، أن مجلس النواب يتحرى عن حقيقة خبر تحويل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مبلغ 400 مليار دينار عراقي الى حكومة الاقليم, مبينة انه إذا ثبت حقيقة ذلك فان الكاظمي سيقع في ذات المستنقع الذي وقع فيه سلفه عبد المهدي.وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان “خبر موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحويل حكومة الإقليم 400 مليار دينار عراقي كدفعة من موازنة 2020 لم نتأكد منه بالوقت الحاضر”, مشيرة الى ان “هناك تحركا برلمانيا للتاكد من صحة الخبر او عدمه ” .وأضافت انه “إذا تم التأكد من تحويل الكاظمي هذا المبلغ الى الإقليم يعني بان الأخير سيضع نفسه في حرج كبير وسيقع في ذات المستنقع الذي وقع فيه سلفه عبد المهدي”.وكانت وسائل اعلام كردية نقلت، امس الأربعاء، عن مصدر في مجلس وزراء الإقليم يفيد بموافقة الكاظمي على تحويل مبلغ 400 مليار دينار الى كردستان، وذلك بعد 48 ساعة فقط على إعلانه بأن الميزانية خاوية. 

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