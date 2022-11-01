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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
مصدر سياسي:بأمر السوداني إقالة رئيس جهاز المخابرات وكالة ومدير عام فيها
الاقتصاد النيابية:تشكيل لجان نيابية لفتح ملفات فساد المناطق المحررة
الاتحاد الإسلامي الكردستاني يعلن انسحاب نوابه من برلمان الإقليم
القانونية النيابية تحذر النواب من التساهل مع سراق المال العام
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بايدن يهدد شركات النفط الأمريكية بتخفيض أسعارها
روسيا:العودة إلى “إتفاق الحبوب” بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفننا في البحر الأسود
أبو الغيط:نأمل تدشين استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي
البيت الأبيض:بايدن سيحضر مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
روسيا:الأقمار الاصطناعية الأمريكية أهدافا لنا في حال استخدامها لصالح أوكرانيا
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
وزارة التجارة:العراق بحاجة إلى استيراد مليوني طن حنطة
(5) مليارات دولار هربت خارج العراق خلال الشهر الماضي من قبل البنك المركزي بعناوين مصرفية فاسدة
النزاهة تطالب الحكومة بتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية والقضاء على الفساد
نائب:رئيسة هيئة الاستثمار متورطة بملفات فساد
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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