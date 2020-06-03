القانونية النيابية تدعو إلى إدراج تعديل قانون التقاعد على جدول اعمال المجلس

القانونية النيابية تدعو إلى إدراج تعديل قانون التقاعد على جدول اعمال المجلس
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، إلى ادراج تعديل  قانون التقاعد على جدول اعمال البرلمان لهذا الاسبوع.واكدت عضو اللجنة بهار محمود، في بيان ، إن “العمل بالسن التقاعدي الجديد اضر العديد من العوائل مما يستدعي ضرورة الغائه والعودة الى السن التقاعدي القديم، داعيه الى ادراج مشروع قانون التقاعد ضمن جدول اعمال البرلمان لهذا الاسبوع”.وقالت محمود إن “انزال السن التقاعدي من 63 الى 60 وفق لقانون 26 من سنة 2019 يجب ان لا يكون بصورة مفاجئة لكي لايضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وان صدر هذا القانون يجب ان يكون تنفيذه تدريجي لانه من غير الممكن اخراج ثلات مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة “، مؤكده رفض اللجنة القانونية في وقتها هذه الفقرة”.واضافت، ان “هذه المواليد في قمة العطاء العلمي والاختصاصي خاصة الكوادر الصحية والطبية والتي تحتاج لهم الحكومة في هذه الفترة الحرجة، داعيه الى اعادة السن التقاعدي الى السن الاصلي وهو 63 عاما”.ودعت محمود الى “ادراج هذا القانون ضمن جدول اعمال البرلمان لهذا الاسبوع لما له من اهمية لاسيما بعد تضرر ما لايقل عن 260 الف عائلة منه، مشيرة الى ان اعادت هذه المواليد الى العمل كلفتهم اقل من احالتهم على التقاعد”.ونوهت الى ان “الغرض من القانون في وقتها اعطاء المجال للشباب للتعيين في مؤسسات الدولة ولكن في الوقت الحالي مع منع رئيس الحكومة التعيين منعاً بات فلا توجد حكمة في انزال السن التقاعدي ناهيك عن انه امر قد يضرر المؤسسات الحكومية اكثر مما ينفعها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *