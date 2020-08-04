القانونية النيابية تدعو إلى الإسراع في انجاز قانون الانتخابات

القانونية النيابية تدعو إلى الإسراع في انجاز قانون الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وإصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مبينا أن استئناف عقد الجلسات ضرورة حتمية للانتهاء من قانون الانتخابات والشروع بتوزيع الدوائر الانتخابية.وذكر العقابي في حديث صحفي، أن “ميكانيكية العمل تستلزم عقد جلسات خارج الإطار الرسمي وإنجاز الدوائر الانتخابية لا يحتاج بالضرورة لعقد جلسات برلمان رسمية”، مبينا أنه “قد يصار من خلال اجتماعات بين الكتل السياسية واللجنة القانونية والمعنيين ويجري الاتفاق من خلاله على الية توزيع الدوائر وتعقد الجلسات الرسمية للتصويت بعدها”.وأضاف أن “البرلمان توّقف عن عقد جلساته بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد وارتفاع مستوى الخطورة، فضلا عن إصابة أكثر من 50 نائبا بالفيروس، مما استدعى التوقف عن استئناف الجلسات، لكن الآن أصبح عقد الجلسات ضرورة حتمية للشروع بإكمال قانون الانتخابات”.وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية، أن “وجود الجدية في تمرير قانون الانتخابات والاتفاق على حل وسط في الدوائر ربما يحتاج إلى أسبوعين لحسم القانون، مبينا أن، الكتل السياسية جاهزة لإجراء الانتخابات وموضوع الدعايات لا يحتاج وقت ولكن يبقى الموضوع الاساس هو حماية الصندوق الانتخابي وارادة الناخب ومعالجة المأزق الكبير الذي نخشاه من اطراف لديها سطوى ونفوذ على المراكز الانتخابية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *