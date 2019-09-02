القانونية النيابية تدعو البرلمان لرفع مستوى أداءه

القانونية النيابية تدعو البرلمان لرفع مستوى أداءه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب حسين العقابي, الاثنين, ان البرلمان امامه ثلاثة تحديات مهمة تتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية والسياسية خلال الفصل التشريعي المقبل والذي سيبدأ يوم غد الثلاثاء.وقال العقابي في تصريح  صحفي، إن “الفصل التشريعي الثالث الذي سيبدأ اعمالة يوم غد الثلاثاء امامه ثلاثة تحديات مهمة لابد من حسمها والا فان البرلمان سيكون غير فاعل ومنتج”.واضاف ان “تلك التحديات تتلخص بثلاث مراحل هي تشريعية تقف في اولوياتها حسم القوانيين المختلف عليها منها قانون المحكمة الاتحادية وقوانيين الوزارات التي لم يصوت على قوانينها”.وتابع: “اما الجانب الرقابي فيتعلق في الاداء في تركيبة الحكومة من خلال ضعف الكفاءه والاداء ولابد من ان يضع البرلمان معالجات لها ولايمكن لنا القبول باستمرار بهذا الوضع القائم وغير منتج ” .واشار العقابي إلى أن “التحدي الثالث وهو التحدي السياسي ويعتبر من اهم اولويات المجلس ويحتاج الى اتخاذ مواقف وقررات مهمة خاصة وان المنطقة في وضع محتقن وان العراق يبدو وكانه ساحة وميدان لانفجار اي تصادم” .

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