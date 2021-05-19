القانونية النيابية تدعو الرئاسات الثلاث إلى معالجة قانون مجالس المحافظات

القانونية النيابية تدعو الرئاسات الثلاث إلى معالجة قانون مجالس المحافظات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي , الأربعاء , الى معالجة حقيقية لقانون مجالس المحافظات رقم 21 من قبل السلطات الثلاث من خلال بحث عميق والخروج بصيغة جديدة قبل إعادة العمل بتلك المجالس .وقال العقابي في تصريح صحفي, ان ” إعادة العمل لمجالس المحافظات في الوقت الحاضر سيشكل ارباك ولابد من معالجة قانون المجالس رقم 21 قبل عودة تلك المجالس ” .وأضاف ان ” القانون اصبح لازما على السلطات الثلاث باجراء مدولات وبحث عميق لتعديل القانون من حيث الصلاحيات والتمديد الخ ” .وأشار ان ” تجربة مجالس المحافظات في الفترات السابقة كانت جزء من الصراعات السياسية وهي الان بحاجة ماسة الى معالجة استراتيجية ” .يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قراراً في الثاني من الشهر الجاري بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية والخاصة بمجالس المحافظات, حيث قررت بعدم دستورية المادة 14/ اولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 . 

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