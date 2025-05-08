القانونية النيابية تدعو النواب إلى تكثيف دورهم الرقابي في ” الفصل التشريعي المقبل”

القانونية النيابية تدعو النواب إلى تكثيف دورهم الرقابي في ” الفصل التشريعي المقبل”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب المستقل محمد عنوز، الخميس، الكتل السياسية إلى تكثيف دورها التشريعي خلال الفصل المقبل، والتركيز على تشريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، محذرًا من تكرار تراجع الأداء التشريعي بسبب الانشغال المبكر بالتحضير للانتخابات.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “الفصل التشريعي الحالي شهد تعطيلًا ملحوظًا لأعمال المجلس نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الرأي العام”، مشيرًا إلى أن “هذا التعطيل كان نتيجة عاملين رئيسيين”.وأوضح أن “السبب الأول يتمثل في غياب التوافق السياسي بشأن العديد من مشاريع القوانين، ما دفع بعض الكتل إلى كسر النصاب بشكل متعمد، وهو أمر يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تنص على طرح القوانين للتصويت وترك القرار للأغلبية، لا تمريرها ضمن صفقات سياسية مجمعة”.وأضاف عنوز أن “السبب الثاني يعود إلى انشغال عدد كبير من أعضاء البرلمان بالحملات الانتخابية المبكرة، حيث تواجد العديد منهم في محافظاتهم لحشد الدعم الجماهيري، مما أثر سلبًا على انعقاد الجلسات”.وطالب عنوز الكتل السياسية بـ”تغليب المصلحة الوطنية، وتكثيف الجهود التشريعية خلال الفصل المقبل، بعيدًا عن تقديم المصالح الانتخابية على حساب الواجبات الدستورية والتشريعية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *