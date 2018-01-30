القانونية النيابية تدعو رئاسة البرلمان لاتخاذ قرار حازم بكسر النصاب

القانونية النيابية تدعو رئاسة البرلمان لاتخاذ قرار حازم بكسر النصاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، كامل الزيدي، اليوم الثلاثاء، هيئة رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ قرارات صارمة للحفاظ على نصاب الجلسات، محذرا من استمرار السجال بين النواب لنهاية الفصل التشريعي الحالي.وقال الزيدي في بيان، إن “لدى البرلمان جملة من القضايا المهمة التي لابد من تشريعها ومنها قانون الموازنة”، لافتا إلى أن “بعض الكتل تعمد على كسر النصاب القانوني للجلسات للحيلولة دون التصويت على تلك القوانين”.وأضاف أن “الاخلال بجلسات البرلمان من قبل الكتل يعتبر معارضة سياسية”، مشددا على “هيئة الرئاسة اتخاذ قرارات صارمة للحفاظ على النصاب القانوني”.وأوضح الزيدي أنه “بخلاف ذلك سيستمر السجال الى نهاية الاربعة اشهر المقبلة المتبقية من عمر البرلمان”.

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