القانونية النيابية ترفض تعيين القيادي في ميليشيا العصائب رئيسا لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

القانونية النيابية ترفض تعيين القيادي في ميليشيا العصائب رئيسا لمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الإثنين، باتخاذ “إجراء مناسب” رداً على تصويت أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي على “ثائر الغانمي” رئيساً للمجلس.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب أصدر في وقت سابق قراراً نيابياً ورفع توصية للحكومة بعدم مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي قبل التصويت عليهم داخل البرلمان، وأن ما حدث مخالف للقانون”.واتهم الخفاجي، الحكومة العراقية بالعمل بـ”طريقة الصراع ومحاولة كسر الكثير من القوانين ومخالفتها”.واشار الى ان “قانون شبكة الإعلام العراقي لسنة 2015 كان واضحا حيث رسم آلية تعيين أعضاء مجلس الأمناء ومدير شبكة الإعلام، وأن هذه الالية تنص على أنه بعد ترشيح أعضاء مجلس الأمناء يصوت عليهم داخل مجلس النواب وهذا لم يحصل ومخالفة واضحة للقانون”.وأكد أن “مجلس النواب سيتخذ الإجراء المناسب في أول جلسة ستعقد في الفصل التشريعي الجديد ولابد ان تكون مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام بعد موافقة البرلمان على ترشيحهم لعضوية المجلس”. وتابع أن “الحكومة حاولت استغلال العطلة التشريعية للبرلمان في مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي”.وصوت مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي أمس الأحد، بالاجماع على اختيار ثائر الغانمي رئيسًا له. والغانمي قيادي في ميليشيا العصائب .

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