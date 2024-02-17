القانونية النيابية ترفض تمرير قانون العفو العام

القانونية النيابية ترفض تمرير قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي،السبت ، استمرار الرفض النيابي لتمرير قانون العفو العام تحت أي بند سياسي.وقال الخفاجي في حديث صحفي، أن”القانون يحتوي على الكثير من الثغرات التي يمكن من خلالها شمول ارهابيين في هذا القانون، مما يحتاج الى دراسة مستفيضة “.وأضاف، أن “هناك مخاوف من شمول الارهابيين بقانون العفو العام،  مشيرا إلى أن “هناك محاولات جادة لقراءة القانون بصورة مستفيضة قبل الشروع بعرضه على جدول الأعمال، مؤكدا أن “العفو العام يواجه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب”.

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