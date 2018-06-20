القانونية النيابية تسبق قرار المحكمة الاتحادية ..الاتحادية سترفض إلغاء انتخابات الخارج!

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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية ستلغي المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث في قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص على، الغاء انتخابات الخارج، مبينا ان البرلمان خالف الدستور بالغاء نتائج الانتخابات.وقال السعدون في حديث صحفي له اليوم: ان “المحكمة الاتحادية ستقوم بالغاء المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المعدل في البرلمان والتي تنص على الغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص” مبينا ان “المادة 61 من الدستور لم تمنح الحق للسلطة التشريعية بالغاء نتائج الانتخابات، وانما مهمتها تشريع القوانين وتعديلها ولا تستطيع الغائها”.وتابع ان “اعادة العد والفرز سواء كان كليا او جزئيا فهذا يتوقف على نتائج اللجان التحقيقية المشكلة بشان الخروقات التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستقرر المحكمة الاتحادية”.يذكر ان الغاء قرار البرلمان بخصوص انتخابات الخارج سيؤدي الى صعود الفاشلين في الانتخابات كل من (علي العلاق وهمام حمودي وعباس البياتي وسليم الجبوري) واخرين من قائمة حيتان الفساد .