القانونية النيابية تستبعد إجراء تعديل على قانون الانتخابات وعدم الاعتماد على البطاقة البايومترية

القانونية النيابية تستبعد إجراء تعديل على قانون الانتخابات وعدم الاعتماد على البطاقة البايومترية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، الاربعاء، أجراء اي تعديل على بعض فقرات قانون الانتخابات الجديد.وقال خدر في تصريح صحفي، إن “موعد اجراء الانتخابات المبكرة ثابت كما هو في العاشر من تشرين الاول المقبل”، مضيفا أن ” تعديل بعض مواد قانون الانتخابات أمر مستبعد حاليا”.وأكد أن “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد وعلى طريقة الدوائر المتعددة “.يذكر ان قانون الانتخابات لم يلزم اعتماد البطاقة البايومترية في الاقتراع  وانما أي وثيقة وفقا للفقرة رابعا من المادة خامسا من القانون.

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