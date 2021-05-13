القانونية النيابية تعبر عن ” عدم ارتياحها للدوائر الانتخابية”

القانونية النيابية تعبر عن ” عدم ارتياحها للدوائر الانتخابية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عدم ارتياحها من مشروع الدوائر المتعددة الذي سيطبق لأول مرة في العراق.وقال عضو اللجنة سليم همزة، في تصريح صحفي، انه” بغض النظر عن المشروع فإن اللجنة القانونية غير متأكدة بانه ستكون هناك انتخابات في الشهر العاشر من العام الجاري لأسباب كثيرة”.وأضاف، انه” في حال أجريت الانتخابات فإننا لسنا واثقين بنجاح هذا النظام وخروجه بنتائج إيجابية من الانتخابات تجسد احلام الشعب المسكين”.واشار الى ان” نظام الدوائر المتعددة غير مريح ولا يمكن ان ينجح في الانتخابات المقبلة”.

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