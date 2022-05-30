القانونية النيابية” تعتزم” تشريع قانون النفط والغاز

القانونية النيابية” تعتزم” تشريع قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عزمها تشريع عدد من القوانين المهمة التي يراد منها تقوية عمل الحكومة المقبلة، مبينا ان من بينها قانون النفط والغاز.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي، ان “هناك مشاريع قوانين ركنت في رفوف مجلس النواب منذ سنوات وبتالي بات لزاما تمريرها واعادة الصياغة لها”.وأضاف ان “قانون النفط والغاز الاتحادي اهم مشاريع القوانين التي نعتزم تمريرها لتنظيم العلاقة النفطية بين المركز والاقليم”.

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