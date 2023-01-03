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سياسي كردي:دعوات الإصلاح من قبل حكومة البارزاني كذبة كبرى
القانونية النيابية تعتزم تمرير (170) قانوناً في هذه الدورة
رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع العربية السعودية
السفارة الإيرانية في بغداد:حشدنا الشعبي سينتقم من أمريكا على مقتل سليماني
وزير العدل يشكل لجنة لمتابعة توزيع المواد الخاصة بنزلاء دائرة الإصلاح
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وزيرة المالية تؤكد على تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي مع هولندا
هيئة الاستثمار :التوقيع على اتفاق مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية لإكمال مشروع بسماية
حزب بارزاني:لجان فنية تدرس مشروع قانون النفط والغاز
حزب بارزاني:الاطار يعرقل التوصل إلى إتفاق بشأن حصة الإقليم من الموازنة
وزير النفط:أكثر من (115) مليار دولار إيرادات العراق من بيع النفط لعام 2022
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تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
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- متابعات خاصة
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
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الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
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