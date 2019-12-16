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- شبكة اخبار العراق
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السفير البريطاني في بغداد:بلادي تدرس كل الخيارات في علاقتها مع العراق بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين
رئاسة مجلس النواب: لم تسجل رسميا الكتلة الأكبر
القانونية النيابية تناقش النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات الجديد
العيب في الخارجية العراقية بعدم الرد..إيران تتدخل بشكل سافر في الشأن العراقي
إسبر لعبد المهدي:أضبط ميليشياتك السائبة
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لبنان..للمرة الثانية تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء القانون الهندي ضد المسلمين
السودان..الحكم على البشير سنتين سجن بتهمة الفساد
الملكة اليزابيث تكلف جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا
إسبر يؤكد على تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة لمواجهة التهديد الإيراني
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الفتلاوي:” تخريجة قانونية” لتصويت حكومة تصريف الاعمال على موازنة 2020
المالية النيابية:48 ترليون دينار العجز المالي في موازنة 2020
مصادر: منفذ القائم مخصص لميليشيات الحشد فقط
مصادر:حزب بارزاني وافق على السوداني لرئاسة الوزراء لأنه تعهد بأستمرار العمل بالإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي!
الدراجي:العراق دولة فاشلة بعد 2003
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- رياضية
العراق يشارك في البطولة الآسيوية للمواي تاي في أبو ظبي
وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرب افتتاح ملعب الشهداء في منطقة الحبيبية
حمودي يعلن عن قرب تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية
قانون اللجنة الاولمبية بحاجة الى نظام داخلي
توجه ثنائي الصقور الى تونس للالتحاق بمعسكر الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية
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- تحقيقات
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
إيران تستدعي الصدر
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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- اذاعة INN