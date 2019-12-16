القانونية النيابية تناقش النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات الجديد

بغداد/شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، الإثنين (16 كانون الأول 2019)، اجتماعا برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.

وقال بيان لمكتب الكعبي : إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب ، عقدت اجتماعاً برئاسة حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

وأضاف البيان أن “اللجنة القانونية ناقشت خلال الاجتماع، مشروع، قانون الانتخابات الجديد”.

ورجح عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، في وقت سابق من اليوم، أن تمرير مشروع قانون الانتخابات الجديد خلال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً أو بعد غد.

وقال العقابي في حديث صحفي، ان “اللجنة القانونية تعمل الان على دراسة ومناقشة خمس مواد خلافية من اجل حسمها وإعادة ارسال القانون الى هيئة الرئاسة من اجل عرضه للتصويت”.

وأضاف، ان “الخلاف يدور الان حول الدوائر بالتالي هناك ما يقارب 4 أفكار مطروحة منها الدائرة المتعددة على مستوى المحافظة، والمتعددة على مستوى القضاء، والأشخاص”.