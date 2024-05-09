القانونية النيابية تناقش مع وزارة العدل حماية أملاك المواطنين المسيحيين

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سويسرا تقترح منح (11) مليون دولار إلى وكالة “الأونروا”
بوتين:سنواصل العمل مع الشركاء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على شرق مدينة رفح
إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
الجامعات الأمريكية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
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بختيار:علاقة أربيل مع طهران أصبحت كعلاقة بغداد معها
صالح:هيئة الأوراق المالية قاعدة الحوكمة في تعزيز الشفافية والإصلاح المالي
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
العراق يرسل وفداً تجارياً إلى إيران لتسهيل صادراتها للعراق!!
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران لنقل بضائعها وزوارها إلى العراق وسوريا واجب “شرعي شيعي”
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إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)
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