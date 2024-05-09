القانونية النيابية تناقش مع وزارة العدل حماية أملاك المواطنين المسيحيين

القانونية النيابية تناقش مع وزارة العدل حماية أملاك المواطنين المسيحيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، أن “اللجنة القانونية النيابية استضافت وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية”.وأضاف البيان، أن “الاستضافة جاءت لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين”.

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