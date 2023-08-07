القانونية النيابية تنتقد الحكومة تجاه إلغاء هيئة دعاوى الملكية

القانونية النيابية تنتقد الحكومة تجاه إلغاء هيئة دعاوى الملكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح  صحفي، إن “مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي”، مبينًا، أن “الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”.العنوز أشار ايضًا إلى أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه”، مؤكدًا أن “تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”.ولفت إلى أن “هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر مستغرب”.ونبه عضو اللجنة القانونية من أن “غياب هذه الهيئة يعني ضياع وغياب الكثير من حقوق المواطنين، ولهذا سنعمل وفق ما نملكه من صلاحيات تشريعية لمنع هذا الإلغاء”.يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وانها لا تسري على غير العراقي.

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