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مفوضية الانتخابات تتوعد الأحزاب ومرشحيها من استغلال المال العام للدعاية الانتخابية
القانونية النيابية تنفي وجود حراك سياسي لإصدار قانون عفو عام
بالوثيقة..محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم مديراً عاماً على شبكة الإعلام العراقي
القانونية النيابية:الانتخابات ستجري في موعدها رغم عدم توفر أرضيتها
الخدمات النيابية:ملفات فساد كبيرة في قطاع الاستثمار السكني
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الخدمات النيابية:ملفات فساد كبيرة في قطاع الاستثمار السكني
صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة:بيان تحالف الخنجر مملوء بالكذب
النزاهة النيابية:تحليه مياه البصرة من قبل شركة باي ووتر البريطانية جريمة لانها شركة فاسدة ومفلسة
المالية النيابية:الوفد الكردي في بغداد لتنفيذ حصة الإقليم من الموازنة بعد طعن 5 فقرات منها من قبل الحكومة
الطاقة النيابية:5.5 مليار دولار إيرادات بيع الفط لشهر أيار 2021
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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