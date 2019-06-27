القانونية النيابية: قانون الانتخابات المحلية لايزال في مرحلة الشرنقة

بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الخميس، تمرير مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.وقال همزة، في حديث صحفي، إن “الموعد الذي اعلنت عنه المفوضية العليا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان المقبل، غير ثابت وسيمدد لا بعد من ذلك”.واضاف ان “القانون لا يزال يشهد (شد وجذب)، بين القوى السياسية، لكنه سيطرح للتصويت خلال ما تبقى من جلسات الفصل التشريعي الحالي”.واوضح ان “المفوضية ارسلت كتابا الى مجلس النواب تطلب فيه امهالها ستة اشهر بعد تمرير تعديل القانون في البرلمان”.وأكدت اللجنة القانونية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، عدم تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك عقب اعلان المفوضية يوم 20 نيسان المقبل موعداً لإجرائها.