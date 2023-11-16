القانونية النيابية: لا موعد محدد لاختيار بديل عن الحلبوسي

القانونية النيابية: لا موعد محدد لاختيار بديل عن الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، موعد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي.وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عارف الحمامي في حديث صحفي: إن “اختيار رئيس البرلمان الجديد يعتمد على اتفاق القوى السياسية السنية على مرشح بديل للحلبوسي”، مبينا أنه “لا موعد محدد لذلك حالياً “. وأشار الى أن “القوى السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي ستلعب دورًا لتقريب وجهات النظر ما بين الكتل السياسية السنية بهدف الإسراع باختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي”.

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