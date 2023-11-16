القانونية النيابية: لا موعد محدد لاختيار بديل عن الحلبوسي

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- شبكة اخبار العراق
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حزب بارزاني ” قلق” من إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان
حركة امتداد تطالب بغلق السفارة الأمريكية في بغداد
ائتلاف المالكي:طرد الحلبوسي من البرلمان عنصر قوة لتحالفات السيادة والحسم والعزم
وزارة الخارجية: العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة (يونسكو)
العراق أصبح مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
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العراق أصبح مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
اليوم..سعر صرف الدولار=158750 ديناراً
مصدر حكومي: تعزيز حسابات (13) مصرفا عراقيا باليوان الصيني
الصحة النيابية: الحكومة قد خصصت أكثر من 500 مليار دينار لإصلاح القطاع الصحي
صالح:احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الأكبر في تاريخ العراق المالي
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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مشعان:الحلبوسي قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات إرهابية
إيران ستبني مدن صناعية “مشتركة” بأموال العراق في ظل الحكم الإطاري الفاسد الخائن
تحالفات الانبار والعزم والحسم يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بطرد الحلبوسي من البرلمان
الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية
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- اذاعة INN