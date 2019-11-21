القانونية النيابية:100 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق من قبل “الرموز السياسية”

القانونية النيابية:100 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق من قبل “الرموز السياسية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن قانون الغاء امتيازات المسؤولين الذي أقره البرلمان لا يلبي مطالب المتظاهرين، مبيناً في ذات الوقت ان أكثر من 100 مليار دولار هربها مسؤولون سابقون إلى خارج العراق.وقال عضو اللجنة سليم همزة في حديث صحفي، إن “قرار البرلمان بالغاء امتيازات المسؤولين يشمل كل الدرجات الخاصة الحالي او الماضي ويشمل الجميع الى درجة المدير العام”.وأضاف أن ” قانون الغاء امتيازات المسؤولين لا يلبي مطالب المتظاهرين لان الفساد الحقيقي يكمن في الاموال المهربة”، مبينا أن “اكثر من 100 مليار دولار هربت من مسؤولين سابقين  وحاليين الى خارج العراق”.وأوضح همزة أن “الجهة التنفيذية هي التي تقوم بالفساد، ويجب اصدار قرار لمتابعة ملفات الفساد لكل من شغل يوما ما منصباً في الحكومة العراقية”.

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