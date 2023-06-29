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القانونية النيابية:(3) طعون أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات “سانت ليغو”
الاستثمار النيابية ترفض فتح ” مكاتب استثمارية”في الوزارات
مصرف الرافدين يعلن عن شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقروض 150 مليوناً
مصدر حكومي كردي:صرف(4) مليارات دينار رواتب لنواب برلمان الإقليم غير الشرعي
أكثر من (35) مليون برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الربع الأول من العام الحالي
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بولندا تعتزم شراء منظومة “باتريوت” متطورة بقيمة (15) مليار دولار
السودان..معارك بمحيط مقر قيادة الشرطة في الخرطوم بين الجش وميليشيا الدعم السريع
اليوم..وصول قطع بحرية أمريكية إلى ميناء فيتنام
السودان..فشل الجهود الدبلوماسية وتجدد الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع
الجيش الروسي يبدأ بتنفيذ عملية عسكرية ضد “قوات فاغنر المتمردة”
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الاستثمار النيابية ترفض فتح ” مكاتب استثمارية”في الوزارات
مصرف الرافدين يعلن عن شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقروض 150 مليوناً
أكثر من (35) مليون برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الربع الأول من العام الحالي
حزب طالباني:كل الأحزاب الكردية “سعيدة” بإقرار الموازنة إلا حزب بارزاني
العراق بالمرتبة الرابعة عالميا بمستوى البطالة
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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وكيلها الحصري (عمار الحكيم) إيران تصدر الوجبة الأولى من سيارتها (j4) إلى العراق
العراق بالمرتبة(66) بمؤشر الجوع العالمي
خبير اقتصادي:سعر صرف الدولار سيرتفع بعد إطلاق الموازنة
بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
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