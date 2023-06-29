القانونية النيابية:(3) طعون أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات “سانت ليغو”

القانونية النيابية:(3) طعون أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات “سانت ليغو”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، عن استمرار المستقلين والقوى الناشئة بالطعن في قانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية. وقال المالكي في حديث صحفي، إننا “مستمرون بالطعن بقانون الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بنسبة (سانت ليغو) امام المحكمة الاتحادية”. واضاف أن “هناك ثلاثة طعون لدى المحكمة الاتحادية”، متوقعا “استجابة المحكمة لبعض الطعون وخاصة بنسبة سانت ليغو”، مشيرا إلى أن “قانون الانتخابات يعد نافذا ولكن توجد عليه طعون امام المحكمة الاتحادية”. وحدد مجلس الوزراء، يوم 18 من شهر كانون الأول 2023 موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، الثلاثاء، الأول من تموز المقبل موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات.

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