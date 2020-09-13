القانونية النيابية:3 مقترحات للدوائر الانتخابية

القانونية النيابية:3 مقترحات للدوائر الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، اليوم الاحد (13 أيلول 2020)، عن وجود 3 مقترحات وصفها بـ ’’الصامدة’’ في اجتماعات الكتل السياسية حول طبيعة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات الجديد.وقال الغزي في حديث صحفي، إن “طبيعة الدوائر فيها 3 مقترحات صامدة في محل النقاش حول طبيعة الدوائر”، موضحاً أن “المقترح الاول لتحالف سائرون هو 237 دائرة بعموم العراق، وهذا المقترح لكل نائب دائرة نيابية واحدة وفق جدول معد من المفوضية حول آلية مراكز التسجيل المثبتة في المفوضية”.وأضاف، أن “المقترح الثاني هو لتيار الحكمة، ونصّ على أن يكون كل أربعة مقاعد في دائرة انتخابية واحدة، 3 للرجال والرابع للمرأة”، مشيراً إلى أن “المقترح الثالث هو لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة”، دون أن يبين الغزي لأي جهة سياسية يعود المقترح الثالث.وأشار إلى أن “العودة الى المحافظة دائرة واحدة أصبح من المستحيل، لأنه يحتاج إلى أن يُنشر في الجريدة الرسمية قبل تعديله إذا كانت هناك رغبة في ذلك”، مبيناً أن “المقترحات ما زالت محل نقاش وجدال بين الكتل السياسية”.وأوضح، أن “الحكومة ليس لها علاقة بموضوع قانون الانتخابات، والقانون من اختصاص مجلس النواب”، مؤكداً أن “الحكومة ليس لها أي رأي في الموضوع”.وبين، أن “اللجنة القانونية طلبت اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية لتحديد موعد الاجتماع”، مضيفاً: “نترقب اجتماعات جديدة بين الكتل السياسية ينهي الجدل حول طبيعة الدوائر”.

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