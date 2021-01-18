القانونية النيابية:40 نائب غائبا منذ الجلسة الأولى للبرلمان!!

القانونية النيابية:40 نائب غائبا منذ الجلسة الأولى للبرلمان!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة الـقـانـونـيـة النيابية عن وجود نواب حاليين، لم يباشروا حــضــور الــجــلــســات مــنــذ انـعـقـاد الـجـلـسـة الاولــى، بينما استغربت الـلـجـنـة مــن هـيـئـة الــرئــاســة عــدم اتــخــاذ اجــــــراءات قــانــونــيــة بـحـق المتغيبين. وقالت عضو اللجنة بهار محمود في حديث صحفي، إن “فـقـرة غـيـابـات اعـــضـــاء الــبــرلمــان مـــوجـــودة فـي الـنـظـام الــداخــلــي، اذ ان اي نـائـب زادت غـيـابـاتـه عـن ثــلاث جلسات متتالية او خمس جلسات منقطعة يـجـب إقـالـتـه او فـصـلـه”، كـاشـفـة عــــن “وجــــود 40 نائب خــــلال هــذه الدورة لم يباشروا الدوام لغاية الان ورئاسة المجلس لم تتخذ اي اجراء بحقهم”. ودعـــــت الــــى اتـــخـــاذ “إجـــــــراءات دسـتـوريـة وقـانـونـيـة مـعـهـم، لانهم بـتـصـرفـاتـهـم هــذه أثـبـتـوا انـهـم لا يصلحون لان يـكـونـوا نـوابـا، كما ان ذلـك سيؤثر في باقي الملتزمين بالحضور”. وأشـــارت مـحـمـود الــى ان “الـنـائـب الأول لرئيس البرلمان، كان قد وعد باتخاذ اجـراءات رسمية وقانونية بحقهم”.

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