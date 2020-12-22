القانونية النيابية:80% نسبة الهدر المالي في المنافذ الحدودية

القانونية النيابية:80% نسبة الهدر المالي في المنافذ الحدودية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية،الثلاثاء، عن نسبة الهدر المالي في المنافذ الحدودية للبلاد.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حديث صحفي: ان “نسبة الهدر المالي في المنافذ الحدودية بلغ اكثر من ٨٠٪؜ في عموم منافذ البلاد”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي تتحمل المسؤولية كاملة بهذا الملف”.واضاف ان “الحكومة لم تستثمر اموال المنافذ بشكل صحيح وهذا امر يحسب عليها”.وبشأن ازمة خفض الرواتب علق حسين ان “الحكومة عليها ان تخفض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة حيث ذلك سيوفر اكثر من نصف تريليون شهريا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *