القراءة لك والكتابة للآخر

ابراهيم سبتي

حتى هذا القول قد تهشم من داخل معناه وصار خاويا فارغا ومعطلا.. البعض من الكتاب يقولون بأننا نكتب لأنفسنا لإرضائها واقناعها لبلوغ نشوة النصر على الذات وتحقيق المتعة وتمضية الوقت في الظرف الصعب أحياناً.أما القراءة فغالبا لم تعد موجودة عند البعض. فهي عندهم ربما لا تعني شيئا او لا تمنحهم فسحة من التعرف والبحث والتقصي وانتشاء المخيلة واذكاء الذاكرة بالمعلومة والخزين الثري المهم الذي ينطلق منه الكاتب متكئا عليه لتعزيز واسناد كتابته وزيادة قيمتها. للأسف هذا ما يلاحظ لدى الذين فضّلوا غزارة الكتابة على فعل القراءة الحيوي والمعنوي. الكثير من كتاب العراق الكبار في السرد أو في الشعر، يمارسون فعل القراءة اكثر مما يكتبون والامثلة بيننا ومعروفة. هؤلاء اتخذوا من القراءة وسيلة لبلوغ اهداف الأدب النبيلة وغوصهم في التنقيب والبحث عن الجديد والاضافة، رغم أن العمر أخذ منهم ما أخذ ولكنهم ظلوا أمناء للمهمة الرفيعة والاصيلة التي جُبلوا عليها ومتى ما تراه تجده ممسكا بشيء يقرؤه. إن من أهم منافذ الكتابة هو خروجها للجمهور الواسع والترويج لأفكار وثقافة الكاتب خلالها وهذا ما يريده الكاتب بلا شك.. الغريب أن البعض الذي يحب الكتابة لنفسه برأيي لم يقيموا وزنا للآخر القارئ الحذق وحتى إن عرضوا نتاجهم عليه، فهم لم يضعوا نصب أعينهم آراء وحجم اقبال الجمهور على كتبهم لأنها حسب اقوالهم لا تسمن ولا تغني من جوع. لانهم كتبوا لإثبات ذواتهم واعلان حضورهم وغوصهم في الاستمتاع وتمضية الوقت المفيد وممارسة مواهبهم في صناعة منتج يضعون فيه ثقافتهم من الالف الى الياء وأنهم لم يُركنوا على جنب ابداً وهذا ما يذهبون إليه أحيانا.