القضاء:إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين

القضاء:إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اطلق مجلس القضاء الأعلى، السبت، سراح 2626 من المتظاهرين السلميين.أوضح المجلس، في بيان ، إن “الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهـرات أعلنت عن أطلاق سراح (2626) موقوفا من المتظاهرين السلميين  لغاية يـــــــوم  8 / 12 / 2019”.وأضاف البيان، انه “ما يزال  (181) موقوفا  جاري التحقيق  معهم  عن الجرائم  المنسوبة لهم وفق  القانون”.

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