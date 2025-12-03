القضاء:استرداد اكثر من(81) مليار ديناراً وفقا لقانون العفو العام

القضاء:استرداد اكثر من(81) مليار ديناراً وفقا لقانون العفو العام
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، استرداد اكثر من 81 مليار دينار وفقا لقانون العفو.وقال المجلس في بيان ، إن “تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر تشرين الثاني الماضي، تضمن اطلاق سراح (38787) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا إلى (155553) شخصاً”. وتابع، أن “المبالغ المستردة فقد بَلغ مجموعها (81,533,490,482) ديناراً، أما المبالغ المستردة بالدولار الأمريكي، فقد بَلغ مجموعها (34,347,414.44) دولاراً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *