القضاء:تعيين نواب لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية

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نائب:لايوجد إتفاق سياسي على إقرار قانون المحكمة الاتحادية
وزير الخارجية:طلبنا من إيران الإيعاز للحشد الشعبي بوقف استهداف المنطقة الخضراء
المالية النيابية للكتل السياسية:التحديات الاقتصادية تتطلب موقفاً موحداً لعبور الأزمة الحالية
القانونية النيابية:40 نائب غائبا منذ الجلسة الأولى للبرلمان!!
الاقتصاد النيابية:12 تريليون دينار دخل الخزينة الاتحادية جراء أرتفاع سعر صرف الدولار
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- اراء ومقالات
العراق في نظر الإيرانيين إقليم إنتزعه العرب المسلمون من الفرس ؟؟
مثلما توقعنا .. حشد العتبات لعبة إيرانية بغطاء السيستاني
(3) سنوات على ولادة تحالف “سائرون” .. مسيرة متقلبة بين المدنية والعلمانية.. وبين الاسلام السياسي
حينما يختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل
الميليشيات المسلحة وفوبيا التمرد وإعلان دولة مستقلة
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- اقتصادية
المالية النيابية للكتل السياسية:التحديات الاقتصادية تتطلب موقفاً موحداً لعبور الأزمة الحالية
الاقتصاد النيابية:12 تريليون دينار دخل الخزينة الاتحادية جراء أرتفاع سعر صرف الدولار
نائب كردي:كشف الفساد في منافذ الإقليم يجب أن تكون معززة بالوثائق والأدلة
المالية النيابية:نحتاج إلى أسبوعين “لتحويل”ملاحظاتنا إلى نصوص في موازنة 2021
العمل النيابية:أموال زائدة ضمن موازنة ٢٠٢١!
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- رياضية
اللاعب العراقي “علي عدنان” ضمن منافسة أفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية
اليوم..إنطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري العراقي الممتاز
وزارة الشباب والرياضة تدعو إلى بذل الجهود لإنجاح استضافة خليجي 25
وزارة الشباب والرياضة:77% نسبة الانجاز في ملعب كركوك الأولمبي
تعرّف على تشكيلة فريق برشلون أمام سوسيداد اليوم
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- تحقيقات
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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