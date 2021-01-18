القضاء:تعيين نواب لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية

القضاء:تعيين نواب لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الاعلى، الإثنين، تعيين القضاة نجم أحمد عبد الله، وكاظم عباس حبيب، وحسن فؤاد منعم، بمنصب نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية،وذكر اعلام القضاء في بيان ، أن “القضاة اعضاء محكمة التمييز الاتحادية، كلا من نجم احمد عبد الله، و كاظم عباس حبيب، و حسن فؤاد منعم، أدوا اليمين امام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، بمناسبة تعيينهم بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “مراسيم اداء اليمين، حضرها نائب رئيس محكمة التمييز زيدون سعدون بشار ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود”.

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